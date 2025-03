Tasse aumentate, l’opposizione infuriata: "I soldi dei cittadini vanno spesi meglio"

I consiglieri di opposizione di ’Novellara Democratica Civica‘ contestano l’aumento delle tasse locali decise dalla locale amministrazione comunale. "Nel bilancio di previsione – dicono Alessandro Cagossi, Cristina Fantinati, Ivo Germani, Matteo Montanarini e Sabina Magri – si aumenta l’addizionale Irpef e aliquote Imu per un totale di 280mila euro. Noi abbiamo votato contro, in quanto ad aprile aumenterà pure la Tari, senza dimenticare la stangata regionale con aumento dell’Irpef regionale, ticket sanitari, bollo auto e Irap. Gli aumenti vengono giustificati dai tagli dal governo per 105 mila euro, che su un budget annuale di 33 milioni significa appena lo 0,3%. A ciò si aggiungono circa 48mila euro in più per bollette. In tutto 152mila euro in meno rispetto al 2024. Invece di tagliare qualche spesa inutile o consulenze accessorie, si decide di aumentare le tasse. Ma il budget comunale viene speso nel modo migliore? Noi crediamo di no. E un domani vorremmo essere maggioranza di governo locale per dimostrare alla cittadinanza che i soldi pubblici possono essere spesi meglio. Siamo pressoché sicuri che ci sono capitoli di spesa inutili che si possono tagliare senza intaccare minimamente la qualità dei servizi che, anzi, potrà essere migliorata con più risorse a disposizione, senza ricorrere all’aumento delle tasse a carico dei cittadini".

Le nuove aliquote prevedono lo 0,7% per redditi tra fino a 28 mila euro, lo 0,75% fino a 50 mila euro e lo 0,8% oltre i 50 mila euro. È confermata l’esenzione per i redditi fino a 12 mila euro. Per l’Imu l’aliquota standard passa dal 10,1 per mille al 10,6 per mille.