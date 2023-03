Tasse e tariffe, non ci sono aumenti

di Francesca Chilloni

Ha ricevuto il plauso anche dei sindacati per l’assenza di rincari il bilancio 2023 e il Dup (documento unico di programmazione), che è stato approvato nell’ultimo Consiglio Comunale grazie ai voti favorevoli della maggioranza.

Per i contribuenti infatti la bella notizia è che non è stato apportato alcun aumento di tasse o tariffe. Le aliquote Irpef non sono state toccate, quindi per tutti i lavoratori restano i valori dello scorso anno, quando erano state riequilibrate e semplificate, riducendole da cinque a quattro. Non sono nemmeno state aumentate le percentuali dovute per l’Imu (Imposta municipale propria sul possesso dei beni immobiliari): anche in questo caso i proprietari di immobili, terreni e aziende potranno contare sulla stabilità dei valori e non avranno aumenti.

"Si tratta di una scelta politica ben precisa – spiega il consigliere Saverio Ferrari, capogruppo di Progetto Gattatico, la maggioranza di centrosinistra - che risponde alla volontà di andare incontro alle esigenze delle famiglie e delle imprese del territorio, in una fase di estrema incertezza dovuta alle speculazioni, agli effetti della guerra e all’inflazione, garantendo nessun aumento".

Il Comune quindi assorbe il colpo dell’inflazione annuale (nel 2022 oltre il 10%, ma anche con valori fino al 18% su alcune voci specifiche) senza caricarla ai contribuenti, un’operazione che di fatto si tramuta in uno sconto.

"Ci assumiamo una bella responsabilità ma, grazie alla competenza dei nostri uffici finanziari e della ragioneria, siamo riusciti a ricalibrare entrate e uscite senza far ricorso a nuove tasse e, grazie alla razionalizzazione di alcune spese e operazioni specifiche, non abbiamo nemmeno dovuto far tagli significativi. – spiega il sindaco Luca Ronzoni - Il risultato è stato possibile grazie a tre fattori: i risultati dei bilanci precedenti, che si sono chiusi tutti senza sorprese, confermando le previsioni e producendo un prudenziale avanzo; grazie ad un ufficio ragioneria e tributi collaborativo e altamente qualificato. le politiche di efficientamento energetico". Infine, aggiunge il primo cittadino, è stato molto importante la costante ricerca di bandi e convenzioni per cofinanziare gli interventi.