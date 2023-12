Tasse ferme, ma i civici attaccano

Tasse ferme nel 2024 a Reggio. Il Consiglio comunale ha infatti approvato la delibera proposta dall’assessore ai Tributi Lanfranco De Franco sulle aliquote dell’Imposta municipale propria (Imu) e dell’ addizionale comunale all’Irpef. Entrambi i tributi non presentano variazioni rispetto al 2023. Intanto, presentando l’ultimo bilancio di previsione del mandato, l’assessore Daniele Marchi sottolinea: "In questi anni abbiamo tentato di accompagnare i reggiani ad essere una comunità che si da del ‘noi’: ci siamo riusciti ora di più, ora di meno, ma cercando di restare fedeli e impegnati in quel progetto politico della ‘città delle persone’, che abbiamo ritenuto valido per questi anni".

Meno convinto del lavoro svolto dalla giunta è certamente il raggruppamento di Coalizione Civica, che in una nota passa in rassegna le note dolenti: aumento dei debiti, servizi pubblici sempre più esternalizzati al privato e tante opere che rischiano di rimanere incompiute. I consiglieri Fabrizio Aguzzoli e Dario De Lucia fanno in particolare notare che "se nel 2019 il debito comunale era di 59 milioni, pari a 345 euro a cittadino, nel 2022 nel bilancio di previsione 2024 sale a 121 milioni (pari a 717 euro a cittadino) e nel 2025 sarà pari al picco di 122 milioni ovvero 721 euro per cittadino". Insomma, chiosano i civici "stiamo parlando del doppio del debito rispetto alla situazione trovata a inizio mandato nel 2019".