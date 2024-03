Tassello sporgente lungo la strada: "Intervenite, è molto pericoloso"

Alcuni tasselli in marmo della pavimentazione all’incrocio tra via Pieve e via Rosario, a Pieve di Guastalla, si sono spostati dalla loro originale collocazione, con un listello che si è letteralmente sollevato, creando ostacolo sulla carreggiata. Nei giorni scorsi una donna in bici ha urtato questo ostacolo, perdendo l’equilibrio e rovinando a terra. Per fortuna non ha riportato conseguenze di rilievo. Ma un familiare ha voluto segnalare pubblicamente questa situazione, "affinché si possa porre rimedio al più presto a questo potenziale pericolo". Si tratta infatti di un listello in marmo che si è sollevato di alcuni centimetri, non visibile a chi arriva dalla zona del centro di Pieve, in quanto la visuale è coperta dalla parete di una ex chiesa. Quel tratto di via Rosario è a senso unico, con imbocco possibile solo per chi proviene da via Pieve. L’ostacolo è meglio visibile a chi arriva da Guastalla. Ma esiste comunque un possibile rischio di caduta per chi dovesse passarci sopra con un veicolo a due ruote come la bicicletta o, peggio ancora, con i monopattini, sempre più di moda soprattutto tra i giovani. Si spera in un rapido intervento di manutenzione.