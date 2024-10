Tassista graffiato al volto. Denunciata una 41enne

Ha avuto una discussione con un taxista, per futili motivi, con il diverbio che si è ben presto trasformato in violenza. Protagonista una donna di 41 anni, residente a Reggio, che ha aggredito l’autista, graffiandolo al volto. Per lei è scattata la denuncia per lesioni personali, che i carabinieri hanno inoltrato all’autorità giudiziaria. È accaduto verso le 8 dello scorso 11 settembre. Il taxista ha raggiunto il luogo della chiamata – effettuata da terze persone – per trasportare la 41enne, apparsa in stato di ebbrezza alcolica, alla destinazione desiderata. Ma all’arrivo si è accesa una discussione che ha portato la donna a versare volontariamente dell’acqua nell’abitacolo della vettura, danneggiando il dispositivo Pos. Poco dopo è arrivato il compagno della donna per provvedere al pagamento della corsa. Ma lei aveva un atteggiamento molto aggressivo, tanto da scagliarsi contro l’autista del taxi, rimasto graffiato al volto. A quel punto la vittima ha telefonato alla centrale operativa del 112 per richiedere l’intervento delle forze dell’ordine. Poco dopo è giunta una pattuglia del nucleo radiomobile cittadino per identificare le persone presenti e raccogliere le testimonianze necessaria e ricostruire esattamente quanto accaduto. I militari, acquisita la denuncia poi formalmente presentata alla caserma di corso Cairoli, hanno avviato gli accertamenti che hanno confermato le ipotesi di responsabilità a carico della 41enne. La stessa è stata poi denunciata alla magistratura reggiana per le lesioni ai danni del taxista.