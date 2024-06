"’Tati’ era il perno della famiglia. Non capiamo cosa sia accaduto"

Un lutto improvviso che va a colpire una famiglia numerosa e molto unita, di cui Claudio Benvenuti, 61enne reggiano deceduto a seguito di un incidente stradale avvenuto lunedì nel mantovano, a Castiglione delle Stiviere, era uno dei perni. Una comunità familiare tormentata anche dalla Storia con la S maiuscola; dato che il nonno dello scomparso, Domenico Benvenuti, fu trucidato dalle Ss a seguito di un rastrellamento. E a lui è stata dedicata, a Baiso, una pietra d’inciampo.

Chiusa nel suo dolore profondo, nella loro abitazione tra Gavassa e Massenzatico, la sorella Nidia lo ricorda come una persona "splendida, dedita al suo lavoro, di agente di commercio di prodotti agricoli, che usciva pochissimo. Andava via al mattino alle 7 e rientrava verso le cinque del pomeriggio. Ecco perché non vedendolo ritornare mi sono preoccupata e ho chiamato sia le forze dell’ordine che gli ospedali per capire cosa potesse essegli accaduto". Già, perché al dolore per la morte del congiunto, si è aggiunta anche la sofferenza di non avere saputo nulla della sua sorte sino alla mattinata di ieri. E, per una serie disguidi della scomparsa di Benvenuti, la sorella, ha avuto notizia attraverso l’altro fratello, Domenico, che ha letto la notizia sui media. Da qui il comprensibile sgomento "ancora non siamo riusciti a capire cosa sia accaduto di preciso – riprende Nidia – sappiamo che era andato nel mantovano per incontrare alcuni clienti".

Claudio Benvenuti, tra le altre cose, con l’aiuto degli altri fratelli e sorelle, si era occupato a lungo anche dell’anziana madre, deceduta dopo una lunga malattia invalidante, e a detta dei vicini di casa: "Era una persona con cui andavamo molto d’accordo".

Benvenuti, che dagli amici era meglio conosciuto come ’Tati’ lascia tre sorelle: Nidia, Marta e Morena e tre fratelli, Domenico, Patrick e Mauro oltre a tantissimi nipoti. La data dei funerali non è stata ancora fissata perché devono essere completati gli accertamenti da parte dell’autorità giudiziaria, la salma si trova ancora a Mantova in attesa di disposizioni. Inoltre, a causa di una serie di problemi burocratici la famiglia, come spiega il nipote, Sandro Benvenuti, non ha ancora potuto procedere al riconoscimento della salma. "Ieri siamo stati a Mantova ma mancava il funzionario preposto. Non appena sarà possibile ci avviseranno per quando poter espletare questa triste formalità".

Gabriele Gallo