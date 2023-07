Tavola di Bisanzio, festa da record con 12mila persone

Ha superato ogni record la XVIII edizione della ’Tavola di Bisanzio’ che nel lungo week-end che si è appena concluso ha richiamato a Baiso ben 12.000 persone, 7.000 solo nella giornata di sabato. Per tre giornate la perla dell’Appennino è stata teatro di numerose iniziative promosse dal comitato "Tavola di Bisanzio" in collaborazione con le altre associazioni del territorio comunale. "Complimenti al comitato La Tavola di Bisanzio per i risultati raggiunti in questa edizione - dice il sindaco Fabrizio Corti - e un grazie di cuore alla Polizia locale dell’Unione Tresinaro Secchia e a tutti i volontari".