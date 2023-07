Tavola di Bisanzio sempre più ’green’

Per la sua 18ª edizione, la Tavola di Bisanzio a Baiso prende una svolta ‘green’ e punta a durare più delle sue tre tradizionali giornate, grazie alla collaborazione con l’Accademia di cucina italiana. Da oggi a domenica, la nota rievocazione storica animerà il comune appenninico con una combinazione perfetta tra cultura e convivialità. "Abbiamo ridotto del 75% la produzione di plastica, nel rispetto dell’ambiente" spiega il sindaco di Baiso, Fabrizio Corti. Doggy bag per portare via il cibo e non sprecarlo, erogatore di acqua gratuita fornita da Iren (nuova collaboratrice della Tavola di Bisanzio), borracce e bicchieri riutilizzabili come gadget, piatti e posate interamente compostabili: ogni dettaglio punta a una manifestazione il più ecologica possibile.

"Un modello pilota da replicare – considera Giulia Consigli (Iren) – e l’obiettivo per il prossimo anno è quello di eliminare completamente l’uso della plastica, anche quella compostabile".

Ormai la Tavola di Bisanzio conta la partecipazione di oltre 150 volontari, e la scorsa edizione è riuscita a raccogliere circa 150mila euro. Al di là dei successi già raggiunti, il sodalizio appena nato con l’Accademia di cucina mira a trasmettere la passione per la storia, intrecciata alla gastronomia, anche nel corso del 2024.

"La cucina è un modo di capire e conoscere le radici di un territorio – spiega la delegata dell’Accademia, Anna Marmiroli –. Nei prossimi mesi arriveremo a definire alcuni progetti che coinvolgeranno gli studenti delle scuole di Baiso, e anche a livello universitario stiamo lavorando assieme alla Cà Foscari di Venezia, che ha un corso dedicato agli studi bizantini, per un evento dedicato a questa parte di storia".

Si parte stasera alle 19 con ‘Aspettando la Tavola di Bisanzio’ in piazza Nilde Iotti e le due griglie giganti di carne di pecora e di maiale della locanda Basilicon; non mancheranno balli e musica dal vivo, spettacoli del fuoco e, dalle 23, il djset. Domani alle 17 l’inaugurazione alla presenza delle autorità, con il mercato medievale e gli artisti di strada pronti a dilettare i partecipanti per le strade del paese; l’appuntamento sarà anche con i Falconieri del re con i loro splendidi rapaci. Domenica il vero cuore della rievocazione, con il corteo storico che sfilerà dalle 18.30 assieme all’imperatore Giustiniano, la sua consorte Teodora e tutta la corte al seguito. Domani e domenica gli stand gastronomici offriranno un vero banchetto medievale.

Giulia Beneventi