Tavolata lunga quasi 3 chilometri

Una tavolata lunga ben 2649,06 metri. E’ il record mondiale raggiunto dagli Amici dell’Aia. Domenica hanno infatti preparato la tavola più lunga del mondo, battendo dunque il record francese. Tra Pratissolo e Bosco, gli Amici dell’Aia hanno allestito la tavola con oltre 2,5 km di persone sedute a pranzo lungo la via della Noce, l’arteria di campagna che unisce Bosco a Pratissolo. Il ricavato dell’iniziativa è stato devoluto per importanti scopi benefici: a Casa Cervi (Albinea) e casa famiglia della carità (Scandiano). "E’ stato un momento davvero speciale ed emozionante", dicono i promotori. "Una tavolata lunga 2.649,06 metri – sottolineano sempre gli organizzatori –. La giornata della tavolata più lunga del mondo resterà nella memoria come il giorno in cui Scandiano e Albinea si sono unite in una grande festa lunga quasi tre chilometri, dimostrando che il record più importante è quello della partecipazione".

L’assessore regionale Alessio Mammi, con un post su Facebook, ha confermato il traguardo raggiunto nella nostra provincia: "La tavola più lunga del mondo è ancora qui. Battuto di nuovo il record già conquistato nel 2010. Complimenti agli Amici dell’Aia e a tutte le associazioni presenti. Un bellissimo risultato che unisce le nostre comunità". Un grande evento quindi ospitato sulla strada via della Noce-via Romana tra Scandiano, Albinea e Pratissolo-Bosco per la tavolata più lunga del mondo. Un appuntamento unico organizzato con grande impegno dal gruppo Gli Amici dell’Aia con il patrocinio dei Comuni di Scandiano, Albinea e della Regione Emilia-Romagna e la collaborazione dei circoli locali. Una tavola infinita, tantissime persone presenti e un pranzo da veri emiliani con gnocco fritto e salumi locali in compagnia. Esprime soddisfazione anche l’assessore al commercio Silvia Venturi: "La vera impresa è stato mettere insieme un evento capace di riunire due comuni, dieci associazioni, un centinaio di volontari. Congratulazioni a Gli Amici dell’Aia, ma soprattutto a Laurenti Marastoni, cuore di tutta l’iniziativa". Domenica si è esibita la banda dei bersaglieri ed è stato tagliato il nastro: una giornata certamente storica per Gli Amici dell’Aia. Matteo Barca