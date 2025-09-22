Tavolata più lunga del mondo, il record: oltre 2,5 Km di persone sedute a pranzo. Serviti gnocco fritto e salumi

Scandiano (Reggio Emilia), 22 settembre 2025 – Record mondiale raggiunto dagli Amici dell’Aia. Ieri hanno organizzato la tavola più lunga del mondo, battendo dunque il record francese.

Una tavolata lunga ben 2649,06 metri.

Tra Pratissolo e Bosco, gli Amici dell’Aia hanno preparato la tavola con oltre 2,5 km di persone sedute a pranzo lungo la via La Noce, la strada di campagna che unisce Bosco a Pratissolo.

Il ricavato dell’iniziativa è stato devoluto per importanti scopi benefici: a Casa Cervi (Albinea) e casa famiglia della carità (Scandiano).

"E’ stato un momento davvero speciale ed emozionante”, dicono i promotori.

Erano presenti anche le autorità tra cui i sindaci Matteo Nasciuti (Scandiano), Roberta Ibattici (Albinea), Fabrizio Corti (Viano), l’assessore regionale Alessio Mammi, ex primo cittadino scandianese.

“La tavola più lunga del mondo è ancora qui – sottolinea Mammi –. Battuto di nuovo il record già conquistato nel 2010. Complimenti agli Gli Amici dell’Aia e a tutte le associazioni presenti. Un bellissimo risultato che unisce le nostre comunità”.

Un grande evento quindi ospitato sulla strada via della Noce-via Romana tra Scandiano, Albinea e Pratissolo-Bosco per la tavolata più lunga del mondo.

Un evento certamente unico organizzato con grande impegno dal gruppo Gli Amici dell’Aia con il patrocinio dei Comuni di Scandiano, Albinea e della Regione Emilia-Romagna e la collaborazione dei circoli locali. Una tavola infinita, tantissime persone presenti e un pranzo da veri emiliani con gnocco fritto e salumi locali in compagnia.

Esprime soddisfazione anche l’assessore al commercio Silvia Venturi: "La vera impresa è stato mettere insieme un evento capace di riunire due comuni, dieci associazioni, un centinaio di volontari. Congratulazioni a Gli Amici dell’Aia, ma soprattutto a Laurenti Marastoni, cuore di tutta l’iniziativa”.