"Tavole rotonde ma poche convocazioni"

Il coordinatore della Uil di Modena-Reggio Roberto Rinaldi si rivolge al Comune di Reggio: "Riceviamo periodicamente inviti a convention o tavole rotonde, come auditori, ma non ci sono tracce di vere e proprie convocazioni da parte del Comune, nonostante le diverse sollecitazioni, per cercare di rappresentare la voce di migliaia di persone che vertono in condizioni di difficoltà. Sarebbe interessante ad esempio approfondire le ripercussioni territoriali derivanti dal taglio alla sanità da parte del Governo, come di fatto vengono investiti i fondi del Pnrr, come si vuol affrontare il tema dell’emergenza abitativa e come gestire il flusso di migranti che probabilmente riguarderà anche tutta la realtà reggiana. Inoltre, sarebbe importante riprendere il tema della legalità. Reggio Emilia rischia di non essere più una meta di destinazione per tanti giovani. Il patto per il lavoro e per il clima su questo territorio sembra non essere mai stato declinato".