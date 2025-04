Tavolo cittadino per la Pace: "Progetti e dibattiti sulla cultura della non-violenza"

Nella sala del consiglio comunale di Scandiano si è riunito, per la prima volta, il tavolo cittadino per la pace e i diritti umani. Si tratta di uno spazio di confronto e progettazione nato per volontà dell’amministrazione con l’obiettivo di costruire nel tempo una rete attiva e partecipata attorno ai temi della nonviolenza, cittadinanza consapevole e giustizia sociale.

Il vicesindaco Beppe Pagani, titolare della delega alla pace, durante l’incontro ha illustrato finalità e metodo di lavoro del tavolo delineando un percorso articolato che vedrà nei prossimi mesi l’organizzazione di dibattiti pubblici, laboratori, camminate, progetti nelle scuole di ogni ordine e grado, momenti di confronto. Hanno aderito decine di persone in rappresentanza di associazioni, cooperative sociali, circoli culturali e del mondo scolastico. È emersa l’idea di dedicare un momento all’approfondimento del conflitto israelo-palestinese e la costituzione di sottogruppi di lavoro in particolare sul tema dell’educazione alla pace e gestione dei conflitti quotidiani con un’attenzione al linguaggio e contesto scolastico. Il sindaco Matteo Nasciuti ha portato un saluto istituzionale, sottolineando il valore dell’iniziativa come strumento di crescita democratica e partecipazione attiva per l’intera comunità. Il primo appuntamento sarà sabato 12 aprile.

Sulla torre civica del municipio in via Vallisneri sarà srotolato un grande striscione e con il messaggio promosso da Emergency a livello nazionale: ‘L’Italia R1pud1a la guerra’. Alle 11, sotto lo striscione, si esibirà il coro Amata Rossa.

m. b.