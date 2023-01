"Taxi via dalla stazione Qui è troppo pericoloso"

"Siamo stanchi. Ma non solo noi noi tassisti. Sono stanchi anche i viaggiatori. L’altra sera una signora ha chiesto a un collega di portarla a Ferrara. Una corsa ovviamente costosa. Il suo treno era in ritardo di un’ora e lei ha detto che un’ora nella nostra stazione non l’avrebbe trascorsa neanche morta. Pur di partire subito ha speso un centinaio di euro".

Lorenza Savarese, presidente del Consorzio taxisti reggiani, ha mille episodi da raccontare. E ribadisce la novità annunciata ieri: in assenza di un presidio fisso di polizia, da lunedì 16 gennaio le auto bianche non sosteranno più in piazzale Marconi dalle 20,30 alle 6.

Presidente, dove andrete?

"In piazzale Gioberti, sotto l’obelisco. Da lì arriveremo in stazione in pochi minuti, ma non saremo più così a rischio. In piazzale Marconi il degrado è diventato insostenibile".

Per esempio?

"E’ la seconda volta in sei mesi che un collega ha a che fare con una persona che gli sfonda il parabrezza a cazzotti. Per non parlare delle bottiglie rotte, o che volano tra le auto. O di quelli che ti chiedono i soldi con fare minaccioso. O di quelli che salgono in auto e ti chiedono una corsa anche se non hanno i soldi per pagarla, e tu vai avanti a dire ’scendi’ e questo ti dice ’no, portami’".

Difficile lavorare così.

"Sì, la paura cresce, anche se grazie a Dio finora nessuno di noi ha preso dei cazzotti in faccia. Ma un parabrezza rotto significa non lavorare per quattro giorni. E’ un danno economico importante che nessuno risarcirà. E poi mi chiedo: il collega era in auto. Se fosse stato fuori, sarebbe stato preso a pugni lui?".

C’era stata un discussione?

"Assolutamente no. Sono gesti di violenza di tossicodipendenti, o persone in stato d’ebbrezza. Peraltro, persone note. Sempre le stesse".

L’altro giorno la Polizia è intervenuta.

"Sì, gli agenti sono arrivati subito. Hanno portato via il responsabile. Ma dopo un’ora e mezza il tipo era di nuovo in piazza, come se nulla fosse".

Gli utenti cosa vi dicono?

"Si arrabbiano quando arriviamo a prenderli in stazione con due minuti di ritardo. Ci dicono: ’Ma dov’era? Qui abbiamo paura’. Eh, a me fa piacere sapere di dare sicurezza ai cittadini. Ma non toccherebbe a me, io faccio un altro mestiere".

La sera come va?

"Beh, l’episodio del parabrezza preso a pugni è successo alle nove meno un quarto, mica alle 4 del mattino. Nelle flotta del Ctr ci sono tredici donne. Chiediamo il cambio turno ai colleghi per non lavorare la notte. Questo peraltro succede in molte città".

Triste però.

"Sì, è triste, ma il degrado è sotto gli occhi di tutti".

A chi avete mandato questa specie di ultimatum?

"Abbiamo inviato una Pec a sindaco, vicesindaco, prefetto, questore...Speriamo che qualcuno ci ascolti. Non siamo contenti di andare via, preferiremmo essere lì. Ma non da soli".

In passato avete chiesto aiuto?

"Abbiamo scritto alla Polfer, ma la Polfer ci ha risposto di aver avuto la disposizione di chiudere l’ufficio alle 20 perché manca il personale".

Cosa servirebbe?

"Un’auto fissa. Di recente sono stata nelle stazioni di Milano e Firenze e ho contato tante camionette dell’Esercito".

Il nostro Consiglio comunale di recente ha detto no a ’Strade sicure’.

"Insomma, mettici chi vuoi, anche una guardia giurata. La sera di Natale c’erano delle pattuglie ferme in piazza del Monte. Da noi nessuna".

a.fio.