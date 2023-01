Taxi di Reggio Emilia via dalla stazione: “Qui è troppo pericoloso”

"Taxi via dalla stazione Qui è troppo pericoloso"

Reggio Emilia, 8 gennaio 2023 – "Siamo stanchi. Ma non solo noi noi tassisti. Sono stanchi anche i viaggiatori. L’altra sera una signora ha chiesto a un collega di portarla a Ferrara. Una corsa ovviamente costosa. Il suo treno era in ritardo di un’ora e lei ha detto che un’ora nella nostra stazione non l’avrebbe trascorsa neanche morta. Pur di partire subito ha speso un centinaio di euro". Taxista aggredito di sera davanti alla stazione Lorenza Savarese, presidente del Consorzio taxisti reggiani, ha mille episodi da raccontare. E ribadisce la novità annunciata ieri: in assenza di un presidio fisso di polizia, da lunedì 16 gennaio le auto bianche non sosteranno più in piazzale Marconi dalle 20,30 alle 6. Presidente, dove andrete? "In piazzale Gioberti, sotto l’obelisco. Da lì arriveremo in stazione in pochi minuti, ma non saremo più così a rischio. In piazzale Marconi il degrado è diventato insostenibile". Per esempio? "E’ la seconda volta in sei mesi che un collega ha a che fare con una persona che gli sfonda il parabrezza a cazzotti. Per non parlare delle bottiglie rotte, o che volano tra le auto. O di quelli che ti chiedono i soldi con fare minaccioso. O di quelli che salgono in auto...