Taxisti convocati a due incontri

Qualcosa si muove. Dopo la clamorosa lettera di protesta inviata alle autorità – "dal 16 gennaio, per ragioni di sicurezza, noi taxisti non sosteremo più in piazzale Marconi dalle 20,30 alle 6" – il Consorzio che rappresenta e tutela la flotta delle auto bianche è stato convocato dalle autorità non una, ma due volte.

Giovedì i rappresentanti del Ctr prenderanno parte ad una riunione convocata in prefettura, presenti anche i vertici delle forze dell’ordine, dei vigili del fuoco e degli enti locali.

Venerdì il secondo tavolo, questa volta in Municipio, al cospetto degli assessori Nicola Tria e Carlotta Bonvicini. Lorenza Savarese (foto), presidente dei Consorzio taxisti reggiani, coglie il doppio invito con moderata soddisfazione. "Tutto dipenderà da quello che ci verrà detto", chiarisce la leader dei conducenti. "In assenza di una pattuglia fissa collocata accanto alle nostre auto, noi lasceremo la stazione. Ne abbiamo viste troppe, più volte abbiamo chiesto aiuto e non è mai cambiato niente. Ora non molliamo di un centimetro". La goccia che ha fatto traboccare il vaso è nota: la sera del cinque gennaio, poco prima delle 21, uno sconsiderato – forse sotto l’effetto di sostanze stupefacenti – senza alcun motivo si è accanito sul parabrezza di un taxi e l’ha infranto a cazzotti. Prelevato dagli agenti, dopo poco più di un’ora è stato visto tornare. Sabato sera, verso le 22, una rissa in stazione.

"Succede sempre così", dice Savarese. "Se si picchiano sulla banchina, la macchina è salva. Se si picchiano nel piazzale, la macchina ci va di mezzo. Basta".