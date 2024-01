Team Beltrami e Velo Club pronte a scattare

Un sabato da non perdere, per gli appassionati di ciclismo. L’appuntamento è per domani alle 17 al Sali e Tabacchi per la presentazione di due squadre reggiane, che si cimenteranno tra i professionisti e negli Under 23, con occhio attento anche al ciclocross e alla mountain bike. Le formazioni sono il Team Beltrami Tsa Tre Colli e il Velo Club Reggio Beltrami Larisorsaumana (nella foto).

Il Team Beltrami ha base a Praticello di Gattatico e ha per riferimento Stefano Chiari. La formazione parteciperà a gare professionistiche grazie alla licenza Continental, alla categoria Under 23 Elite, all’attività di ciclocross e di mtb. Gli atleti sono Filippo Agostinacchio, Andrea Biancalani, Edoardo Burani, Gabriel Fede, Giulio Giraudo, Simone Impellizzeri, Filippo Quintavalla, Alex Raimondi, Samuele Scappini, Giacomo Tagliavini, Kamberaj Valentini, Michael Vanni. "E’ iniziata la nostra 6^ stagione, nel segno di una buona continuità. Tra gli obiettivi c’è la crescita dei giovani atleti. Vogliamo continuare a essere un trampolino verso il professionismo", ribadiscono i dirigenti. "Con il nostro gruppo tanti giovani hanno avuto modo di fare esperienze significative a fianco dei grandi campioni", aggiunge il team manager Stefano Chiari. "Sono opportunità che fanno crescere, come testimoniano le storie di Filippo Baroncini e Lorenzo Milesi, campioni del mondo italiani tra gli Under 23, entrambi passati dalla nostra formazione". Lo scorso anno il Team Beltrami ha messo in bacheca 4 trofei. Debutto il 28 gennaio al Grand Prix Marsellaise, in Francia.

L’altra squadra, il Velo Club Reggio, fa viaggiare nel tempo gli sportivi. Il gruppo è tra le società con più tradizione a livello regionale e sta pedalando verso il traguardo del centenario. La novità è che la società è tornata a occuparsi dei giovani, dopo le ultime stagioni prevalentemente votaate a cicloturismo e mountain bike. "E’ stata organizzata la formazione Under 23 con l’obiettivo di far crescere i giovani talenti. Si vuole dare un significativo apporto al panorama del ciclismo italiano, si intende valorizzare le stelle del futuro", sottolineano i dirigenti. La squadra è composta da Riccardo Bergamini, Giacomo Cannizzaro, Michele Pedrelli, Nicolò Costa Pellicciari, Angelo Gabriele, Alessandro Redeghieri, Alessandro, Riccardo Sofia, Matteo Valentini, Jacopo Vetricini, Matteo Visioli, Riccardo Pagliari. Presidente è Maurizio Mazzali, team manager Marzio Zecchini, Alioscia Facchini è il responsabile dell’area tecnica, i direttori sportivi sono Manuel Facchini e Christian Lusuardi. Prima corsa il 24 febbraio alla Coppa San Geo, nel Bresciano. Il futuro del ciclismo locale passa anche dal Team Beltrami e dal Velo Club, a partire da sabato.

Massimo Tassi