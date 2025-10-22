"Team ben organizzato. Massima attenzione"

"Sarà la nostra prima gara europea in casa e affronteremo una squadra molto seria e ben organizzata come il Bashkimi – ha spiegato coach Priftis - conosco personalmente il loro allenatore: è preparato ed ha maturato esperienza ad alti livelli. Hanno una buona chimica, per questo dovremo essere concentrati sin dall’inizio, impattando la partita nel modo giusto e con grande energia. Non possiamo permetterci di sottovalutare l’impegno: il livello di attenzione dovrà essere massimo, soprattutto nella metà campo difensiva. Giocare con continuità per tutti i 40 minuti sarà fondamentale. Uno degli aspetti su cui stiamo lavorando è proprio il controllo dei momenti di vuoto durante la gara: dobbiamo essere solidi ed equilibrati dall’inizio alla fine". La squadra dopo l’impegno di stasera si dovrà preparare alla trasferta di campionato che, domenica, la vedrà impegnata a Napoli (ore 17,30).

I biglietti per stasera si possono trovare online su Vivaticket e allo ‘StoRE’ di piazza Prampolini, (aperto dalle 15 alle 19), oltre che ai botteghini del PalaBigi dalle 18,30. Attiva anche la ‘Promo Universitari’ che consentirà agli studenti di acquistare un tagliando per l’incontro, con birra e patatine incluse, al prezzo agevolato di 8 euro. Obbligatorio, oltre al documento d’identità, mostrare il badge universitario all’ingresso.

Francesco Pioppi