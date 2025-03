Team building ecologico: i dipendenti Me-Cart puliscono le strade

Una mattina alternativa per una ventina di dipendenti Me-Cart, che domenica scorsa con le loro famiglie, hanno partecipato all’iniziativa di pulizia del paese raccogliendo ben 15 kg di rifiuti abbandonati. Un’attività organizzata dall’azienda in collaborazione con il Comune e il gruppo di volontari Green Team. "Per il secondo anno sviluppiamo insieme a Me-Cart questa attività innovativa, che punta a favorire le relazioni tra i lavoratori e concorre a creare un buon clima aziendale – commenta l’assessore all’Ambiente Luca Brami –. Sicuramente un modello che unisce sostenibilità e comunicazione che può essere interessante da proporre anche ad altre imprese di Cavriago, per le quali il Green Team è a disposizione".