Team Vannacci Regium Lepidi: "Si apre un nuovo capitolo politico". E il segretario sarà Roberto Salati

Un nuovo capitolo politico si apre a Reggio Emilia: il Team Vannacci Regium Lepidi, espressione provinciale del Movimento “Il Mondo al Contrario” a sostegno del Generale Roberto Vannacci (foto a sinistra), annuncia così la sua presentazione ufficiale sul territorio che avverrà oggi in piazza Duomo. E sarà lo stesso Roberto Salati (foto a destra), attuale segretario provinciale della Lega di Reggio, a ricoprire anche per questo partito il medesimo ruolo e a reggerne "l’intera struttura". Cosa che, viene precisato nella nota inoltrata ieri, distingue "il Team Regium Lepidi dalle altre realtà nazionali del movimento".

"In un momento storico in cui il coraggio di dire la verità è merce rara, il progetto del Generale Vannacci rappresenta una ventata di libertà e buon senso – ha dichiarato Roberto Salati –. Il mio impegno in questa iniziativa nasce dalla volontà di dare voce a chi non si riconosce più nei canoni del politicamente corretto e vuole tornare a sentirsi orgogliosamente italiano, contro un pensiero unico, per un’Italia che non si arrende".

Il primo banchetto informativo a disposizione dei cittadini sarà allestito in affiancamento al tradizionale banchetto della Lega, in piazza Prampolini.

"Questa sovrapposizione, inedita nel panorama politico italiano, testimonia la convergenza di valori, obiettivi e visione tra il movimento fondato dal Generale Vannacci e una parte significativa del centrodestra reggiano – aggiunge il nuovo Team –. Il banchetto sarà occasione per incontrare i cittadini, distribuire materiale informativo, raccogliere adesioni e iniziare un percorso di partecipazione attiva sul territorio reggiano. Saranno presenti militanti, simpatizzanti e rappresentanti del movimento, pronti a confrontarsi apertamente con la cittadinanza".