Teatro ad Abu Dhabi, dirige un reggiano

È il regista reggiano Daniele Salvo che stasera porta in scena ad Abu Dhabi - al Cruise Terminal Zayed Port, dove ora è attraccata la nave Amerigo Vespucci nel suo world tour 2023-2025 – un allestimento scelto dalla commissione organizzatrice e poi adattato all’evento internazionale, che rappresenta l’Italia. Un testo di Luigi Di Raimo, che vede protagonista Ugo Pagliai, insieme allo stesso Daniele Salvo, Barbara Capucci e Patrizio Maria D’Artista. Le musiche originali che accompagnano lo spettacolo sono state scritte da Marco Podda e Patrizio Maria D’Artista. Lo spettacolo teatrale è un viaggio emozionante nell’anima di Ovidio, il poeta che trasformò l’esilio in arte. "Con la straordinaria interpretazione di Ugo Pagliai, ‘Ovidio il poeta relegato. Metamorfosi dell’esilio‘ – spiega Daniele Salvo – conduce lo spettatore attraverso le parole e le emozioni di un uomo costretto a vivere lontano dalla sua terra, ma che nell’esilio ha trovato la sua vera voce". Lo spettacolo viene presentato al pubblico in lingua italiana, in forma di reading teatrale, dove ogni parola prende vita: trasformandola in chi l’ascolta nell’universo delle metamorfosi che Ovidio racconta, intrise di dolore e speranza.

Stella Bonfrisco