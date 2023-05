Teatro del Cigno: da stasera via ai saggi

Prendono il via i saggi degli allievi del Teatro del Cigno, da oggi alle 20 al Mauriziano di via Pasteur a Reggio.

Stasera dalle 20 il saggio del corso di lettura espressiva da "Il cavaliere inesistente" di Italo Calvino. Domani sera è invece il programma del saggio del Teatro Intermedio con la messa in scena di "Otello" di William Shakespeare. Il 2 giugno tocca a "Giulio Cesare", sempre di Shakespeare. Il 3 giugno spazio al corso di Teatro Intermedio 3 con "Il gabbiano" di Anton Cechov. Domenica 4 giugno in scena il saggio del corso di Teatro Base con la rappresentazione de "La tempesta" di William Shakespeare. I saggi al Mauriziano sono aperti a tutti. Per informazioni: [email protected]rodelcigno.it.