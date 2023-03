Teatro della Casca: si ride in dialetto a Casalgrande

Va in scena una produzione del Teatro della Casca, stasera alle 21 al teatro di Casalgrande, nell’ambito della rassegna dialettale. E’ in programma "Drif o draf? Ag saltom fora", con testo e regia di Roberto Fantuzzi. Gli attori protagonisti sul palco sono: Sergio Ponzini, Lidia Casoni, Cristian Bonacini, Gabriele Soncini, Lorenza Baffoni, Sonia De’ Medici, Ramona Pergetti, Carlo Barbieri. Quando gli imprevisti si coalizzano sembrano insormontabili, ma per la famiglia Melchiorri non esiste l’irrimediabile...