Teatro dell’Orsa e ’Save the Bobby’

Lo spettacolo teatrale "Cuori di terra: memoria per i sette fratelli Cervi" va in scena stasera alle 21 con il Teatro dell’Orsa, al circolo Kaleidos di Poviglio, con Monica Morini, Bernardino Bonzani, musiche di Davide Bizzarri. Informazioni: tel. 0522-969386. Al lido Po di Boretto oggi e domani la festa benefica "Save the Bobby": stasera dalle 18 aperitivo a cura degli allievi del corso di cucina Ial di Viadana, poi un mix tra gastronomia e cinema con proiezione di cinque cortometraggi di Slow Food, abbinati a degustazioni, oltre a musica dal vivo e ristorazione. Domani raduno e giro in moto, laboratori creativi, dj set, concerti già dal mattino, in serata il live della folk band Sine Frontera. A Correggio oggi alle 17, al parco della Memoria, "Aperitivo resistente in attesa della Liberazione", tra gastronomia e musica con Soul Mates. A Guastalla la sagra di San Giorgio, in viale Cappuccini: stasera il concerto de Le Cotiche, domani la Cobaya Party Band. Al cinema Rosebud, a Reggio, stasera alle 21 la proiezione di "Novecento. Atto I", il film di Bernardo Bertolucci girato nel 1976. Alle 16,30 alla biblioteca Santa Croce a Reggio le letture "Guerra, lasciaci in pace!".

a.le.