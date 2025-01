Teatro di figura per bambini e famiglie questo pomeriggio alle 17 alla Multisala 900 di Cavriago. E in replica domani mattina alle 11 e nel pomeriggio alle 16.30.

Artevox Teatro alla Sala Rossa presenta lo spettacolo "Briciole di felicità". La storia è ambientata in un luogo immaginario, ma non lontano. Un bosco di case sospese dove all’improvviso irrompe il Venditore di Felicità, che offre felicità in barattolo. "Ma come, la felicità si può vedere e comprare?": si chiedono gli abitanti del villaggio, che tanto avevano bisogno di essere felici. Ma appena aperti i barattoli rimangono senza parole e inizia un’avvincente avventura alla ricerca di ciò che abbiamo a portata di mano.

I biglietti (intero 8 euro e ridotto 6) sono in vendita on line su www.multisala900.it