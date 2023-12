Teatro dialettale con la commedia ’La locanda dei sospiri’

Stasera alle 21 al Novecento di Cavriago la rassegna dialettale propone la commedia ’La locanda dei sospiri’ di Valerio Belluzzi, proposta dalla compagnia ’Le trega d’la pavera’. Una locanda, una famiglia e tanta fame. È difficile mandare avanti una locanda quando non ci sono soldi e il cibo scarseggia. Ci vorrebbe un miracolo. Lo sanno bene Felice e Giuditta. La vita loro, del nonno e delle figlie è sempre quella: monotonia e miseria, con alti e bassi…ma soprattutto bassi. Un giorno, però, si presentano alla locanda un vagabondo misterioso e "tentatore" e un ombrellaio saggio e tranquillo. La famiglia apre loro le porte e la vita monotona è stravolta da bizzarri eventi e promesse di facile rapida ricchezza. Promesse allettanti per un animo semplice. Ma non è tutto oro quel che luccica e, a volte, un’apparente fortuna nasconde delle insidie. Come ben sa la saggezza dell’età.