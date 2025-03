Teatro dialettale e musica dal vivo. Raffica di eventi in provincia

Commedie dialettali e musica dal vivo in programma stasera nei teatri reggiani. Al Ruggeri di Guastalla alle 21 la compagnia La Palanca Sbusa di Gualtieri va in scena con "Le scarpe dei tacchi", due atti scritti da Ugo Franzoni, proposta alla rassegna promossa dall’Aism a scopo benefico. Alla sala polivalente a Praticello di Gattatico la compagnia Fnil Bus Theater porta in scena ‘Una pension da mia normel’ scritta da Christian Spaggiari e diretta da Damiano Scalabrini.

Al teatro di Correggio la rassegna benefica organizzata dalla Pro loco presenta stasera alle 20,30 la Compagnia dla Maruga con ‘AAA Camera in affitto’ per una serata all’insegna del buonumore, con attori locali che portano in scena una divertente commedia in dialetto, ricca di risate e colpi di scena. Invece annullata la commedia dialettale prevista stasera al cinema teatro a Fabbrico. Stasera alle 21 al teatro di Cadelbosco Sopra la musica dal vivo dei Let It Beat, con un tributo ai Beatles. Con Pier Paolo Pancaldi, Massimo De Matteis, Michele Caputo ed Elia Lunetta a interpretare i successi della popolare band inglese.

a. le.