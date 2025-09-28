Teatro gremito per Zaki: "Non posso perdonare"

Teatro gremito, l’altra sera a Luzzara, per l’incontro con Patrick Zaki, lo studente universitario iscritto all’ateneo di Bologna, al centro di una vicenda che negli anni scorsi aveva fatto parlare a livello internazionale. Iincarcerato come prigioniero politico in Egitto per le sue idee, ora si batte proprio per i diritti umani. Il sindaco Elisabetta Sottili ha aperto il dibattito ringraziando Zaki per la sua presenza e sottolineando che "se lui è vivo è anche grazie al sacrificio di Giulio Regeni, la cui vicenda ha permesso di gestire in modo diverso il caso Zaki". E si è augurata di poter togliere al più presto lo striscione esposto davanti al municipio, "perché significherebbe che la verità è emersa e che giustizia è stata fatta". Zaki, con un saluto in italiano stentato e poi parlando in inglese, con un traduttore al suo fianco, ha spiegato il suo pensiero in materia di diritti umani, con riferimenti anche alla tragedia che si vive ora a Gaza: "Difficile ora accettare quello che sta accadendo in Palestina. Credo inoltre che Europa e Usa stiano favorendo questo dramma. Ci sono tante umiliazioni che stanno accadendo nel mondo e che vanno fermate".

Rispondendo alle domande di giovanissimi studenti, Zaki ha poi aggiunto: "Se ho perdonato per il male che mi è stato fatto durante la prigionia? Umanamente faccio fatica a perdonare per le torture subite, per il clima teso che è stato creato anche nella mia famiglia. Mi auguro che queste persone possano cambiare. Forse a qual punto potrei perdonarle. Ma ora faccio fatica a farlo".

Antonio Lecci