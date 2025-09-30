Teatro Metropolis, stagione al via. Sei appuntamenti in cartellone tra prosa e circo contemporaneo

Torna la stagione teatrale del Teatro Metropolis di Bibbiano, promossa dal Comune insieme ad Ater Fondazione. Sei appuntamenti, tra novembre e aprile, accompagneranno il pubblico in un viaggio tra grandi nomi della scena italiana, nuovi linguaggi e temi civili.

Si parte giovedì 20 novembre con “Monologo in briciole”, omaggio di Vittorio Franceschi alla figura e all’opera di Cesare Zavattini. Il 6 dicembre è la volta del circo contemporaneo con MagdaClan Circo e il poetico trittico “Eccezione - Fragilità, spensieratezza e caffè”.

Nel 2025 si riprende il 6 febbraio con Ascanio Celestini in “Poveri cristi”, affresco narrativo dedicato a chi resta ai margini della Storia. Beatrice Schiros sarà in scena il 7 marzo con il toccante monologo “Metaforicamente Schiros”.

Segue, il 27 marzo, “Sulla morte senza esagerare”, omaggio teatrale a Wisława Szymborska firmato Teatro Franco Parenti e I Gordi. La stagione si chiude il 17 aprile con “Reportage Chernobyl” di Roberta Biagiarelli, con la partecipazione video di Roberto Herlitzka.

Biglietti da 9 a 12 euro, abbonamento a 50 euro. Rinnovi dal 20 ottobre, nuovi abbonamenti dal 27 ottobre, biglietti singoli dal 3 novembre.

Info e prenotazioni: 333 8045902, teatrobibbiano@ater.emr.it

Vendite online su Vivaticket.com. Biglietteria aperta lunedì e mercoledì 17–19, sabato 10–12 e un’ora prima degli spettacoli (sempre alle ore 21).