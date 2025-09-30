Bologna, punto interrogativo

Gianmarco Marchini
Bologna, punto interrogativo
ReggioEmilia
Teatro Metropolis, stagione al via. Sei appuntamenti in cartellone tra prosa e circo contemporaneo
30 set 2025
FRANCESCA CHILLONI
Cronaca
Teatro Metropolis, stagione al via. Sei appuntamenti in cartellone tra prosa e circo contemporaneo

Torna la stagione teatrale del Teatro Metropolis di Bibbiano, promossa dal Comune insieme ad Ater Fondazione. Sei appuntamenti, tra...

Beatrice Schiros porta il suo monologo

Beatrice Schiros porta il suo monologo

Torna la stagione teatrale del Teatro Metropolis di Bibbiano, promossa dal Comune insieme ad Ater Fondazione. Sei appuntamenti, tra novembre e aprile, accompagneranno il pubblico in un viaggio tra grandi nomi della scena italiana, nuovi linguaggi e temi civili.

Si parte giovedì 20 novembre con “Monologo in briciole”, omaggio di Vittorio Franceschi alla figura e all’opera di Cesare Zavattini. Il 6 dicembre è la volta del circo contemporaneo con MagdaClan Circo e il poetico trittico “Eccezione - Fragilità, spensieratezza e caffè”.

Nel 2025 si riprende il 6 febbraio con Ascanio Celestini in “Poveri cristi”, affresco narrativo dedicato a chi resta ai margini della Storia. Beatrice Schiros sarà in scena il 7 marzo con il toccante monologo “Metaforicamente Schiros”.

Segue, il 27 marzo, “Sulla morte senza esagerare”, omaggio teatrale a Wisława Szymborska firmato Teatro Franco Parenti e I Gordi. La stagione si chiude il 17 aprile con “Reportage Chernobyl” di Roberta Biagiarelli, con la partecipazione video di Roberto Herlitzka.

Biglietti da 9 a 12 euro, abbonamento a 50 euro. Rinnovi dal 20 ottobre, nuovi abbonamenti dal 27 ottobre, biglietti singoli dal 3 novembre.

Info e prenotazioni: 333 8045902, teatrobibbiano@ater.emr.it

Vendite online su Vivaticket.com. Biglietteria aperta lunedì e mercoledì 17–19, sabato 10–12 e un’ora prima degli spettacoli (sempre alle ore 21).

© Riproduzione riservata

