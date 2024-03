Teatro, riconoscimento europeo per il testo su Matilde di Canossa

Il testo dedicato al mito della Grancontessa Matilde di Canossa è stato premiato con una Menzione speciale al XVII Concorso Europeo per il Teatro e la drammaturgia Tragos per la sezione "Atti unici". L’autore è Giuseppe Bonacini, originario di Sologno e residente a Reggio Emilia. La premiazione nei giorni scorsi nel Chiostro del Piccolo Teatro, Milano. Il concorso, patrocinato dal Comune di Milano, è dedicato alla memoria di Ernesto Calindri, aperto a coloro che cooperano alla realizzazione di uno spettacolo dal vivo in qualità di drammaturghi, registi, scenografi. Il componimento di Bonacini è ambientato nelle ore decisive della terza discesa in Italia dell’esercito imperiale di Enrico IV (1090/1092) per risolvere sul campo di battaglia le divergenze con il Papa e liquidare l’esercito di Matilde, suo principale alleato. Il momento è vissuto a Canossa con particolare drammaticità data la disparità delle forze in campo con i feudatari di Matilde propensi alla resa. La Grancontessa, con lungimiranza e coraggio, rifiuta di asserragliarsi nella Rocca e ordina ai suoi soldati di attaccare l’armata di Enrico IV. L’imperatore nell’ottobre 1092 si fa cogliere impreparato e viene sconfitto. In questo scenario si realizza la platonica relazione d’amore fra Matilde e Bernardo da Sologno, la Contessa fa il voto: in caso di vittoria, rinuncerà all’amore di Bernardo. Così avvenne. Bonacini, nato nel ’46, laurea magistrale in sociologia all’Università di Trento (1972), ha lavorato come funzionario alla Confartigianato di Reggio e Modena. È studioso dell’andamento economico e demografico dell’Appennino e promotore di convegni come Progetti di futuro e declino demografico (Felina 2022) e Malessere demografico a Marola (Carpineti) col prof. Golini (Istat). "Mi affascina la figura di una donna straordinaria – dice Bonacini –. Ho vissuto a Quattro Castella dove è nato il Corteo Storico Matildico, territorio ricco di testimonianze con il castello di Bianello, la rupe di Canossa, castello di Rossena e chiesetta Madonna della battaglia".

s. b.