Teatro sociale di Gualtieri. Doppio concerto live e dj set

Un doppio concerto, stasera alle 21 al teatro Sociale di Gualtieri, per un evento promosso in collaborazione con l’Handmade Festival, andato in scena lo scorso fine settimana al parco di Tagliata, a Guastalla. La scaletta prevede un live d’apertura di circa 30 minuti con Jonathan Clancy. Rapido cambio palco e andrà in scena Any Other (foto) per un concerto di circa 60 minuti. Tra un concerto e l’altro e soprattutto al termine, appena fuori dal teatro, si potrà bere qualcosa mentre girano i dischi del dj set a cura di Handmade Festival.

Any Other è il progetto artistico di Adele Altro, polistrumentista e produttrice, già attiva da anni nella scena musicale italiana e internazionale. Due dischi e due Ep alle spalle, con i suoi lavori ha contribuito a riportare l’indie-rock sotto i riflettori. A sette anni di distanza dall’ultimo disco, l’artista italo-canadese James Jonathan Clancy torna sulle scene con ’Sprecato’, uscito nel 2024 per Maple Death Records. Loner folk cosmico, proto-elettronica, psichedelia roots ed estasi ambient tracciano una linea di confine attraversata da un ’alien cowboy’ in un perenne trasporto emotivo. Sono canzoni immaginifiche che occupano spazio, sono suoni post-tramonto e pure pre-alba.

Con Any Other suonano Marco Giudici (basso), Giulio Stermieri (tastiere) e Nicholas Remondino (batteria), con James Jonathan Clancy si esibiscono Dominique Vaccaro (chitarra), Andrea De Franco (elettronica ed effetti), Laura Agnusdei (sassofono).

Antonio Lecci