Teatro Sociale: lavori conclusi. Sabato la riapertura ufficiale

Dopo la riapertura dell’ex scuola a Casoni e l’ormai imminente avvio del cantiere per la ristrutturazione delle ex scuole a Codisotto, a Luzzara si sta per celebrare un altro importante intervento di riqualificazione. Sabato 12 ottobre alle 17,30 è in programma la riapertura ufficiale del teatro Sociale, chiuso un anno fa per consentire l’avvio del cantiere, finanziato per 305 mila euro da fondi pubblici della Regione, da contributi della Fondazione Manodori e da risorse dal bilancio comunale.

Lavori che consentono un aumento della capienza del teatro grazie alla riapertura al pubblico dei palchi superiori, con lavori di consolidamento, messa in sicurezza, completamento dell’impianto di riscaldamento e illuminazione, oltre che dei presidi di rilevazione antincendio. Il Sociale di Luzzara è tra i 59 teatri che in Emilia-Romagna si possono fregiare del riconoscimento di Monumento Nazionale: riconoscimento che rappresenta anche un’importante opportunità per garantire maggiore tutela e valorizzazione e per offrire nuove opportunità di promozione e sviluppo turistico del territorio locale.