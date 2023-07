Go Systems srl cerca impiegatoa ufficio, tecnico geometra, disegnatore meccanico. L’offerta si rivolge a uomini e donne senza discriminazione di età, di convinzioni personali, affiliazione sindacale o politica, credo religioso, orientamento sessuale, stato matrimoniale o di famiglia o di gravidanza, handicap, o razza.

La figura sarà di supporto all’ufficio tecnico per l’elaborazione di capitolati di offerta e disegni 2D. Necessaria ottima conoscenza ed utilizzo di Autocad 2D. Si richiede come titolo di studio un diploma d’istruzione secondaria superiore che permette l’accesso all’università o una laurea vecchio o nuovo ordinamento (corsi di durata compresa tra i 2 e i 6 anni). Il candidato dovrà essere in possesso di patente di tipo B per auto e autocarri fino a 35 q. Si offre un contratto di apprendistato o contratto a tempo indeterminato a seconda dell’esperienza. Qualifica ISTAT: Disegnatori industriali e professioni assimilate Sede di lavoro: Reggio Nell’Emilia (RE). Scadenza: 11.07.23