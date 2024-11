Tecnopolo e teatro Valli, i temi in Consiglio

"Qual è l’obiettivo politico che si persegue nell’andare a intercettare tutti questi bandi? Non riusciamo a capirlo. Il Comune con i suoi uffici è molto bravo a partecipare e cercare di intercettare risorse. Però bisogna capire se questo calderone di opere, che tengono così impegnati tutti gli uffici, serva o meno. Tanto più che i bandi prevedono comunque che le opere vadano cofinanziate dal Comune, e quindi fanno aumentare il debito". Così Dario De Lucia (Coalizione Civica) ha commentato ieri in Sala del Tricolore il primo punto all’ordine del giorno del Consiglio comunale. Al voto una maxi variazione urgente al bilancio 2024 (articolata in 4 delibere di giunta). Per la ristrutturazione di 5 statue del Teatro Valli (sul lato destro della facciata) c’è una proposta di intervento per un importo di 625mila euro, con la partecipazione ad un bando regionale. La seconda delibera riguarda la creazione di un Giardino archeologico nel cortile dei Musei (costo progetto 130mila euro). Vi è poi la costituzione di una Ats (associazione temporanea) tra enti (Comune, Stu Reggiane, Unimore, Crpa e Rei) per l’ottenimento di co-finanziamenti regionali per il potenziamento del Tecnopolo. La Regione ha infatti concesso al Comune ben 2 milioni di euro: 1,5 mln per la realizzazione di una nuova struttura accanto al Capannone 19, l’acquisizione di nuove tecnologie per la ricerca (sui temi della tracciabilità agroalimentare, l’efficienza dei sistemi produttivi e agricoli, l’economia circolare); il Comune integrerà con 300mila euro e gli altri enti 75mila. L’altro mezzo milione incassato riguarda il progetto di riqualificazione energetica del Tecnopolo, a cui il Comune aggiungerà 200mila euro. Infine, una quarta delibera ratificata riguarda vari interventi il cui più importante è la riqualificazione e messa in sicurezza del polo Nido Rivieri - asilo Claudel, sul quale vengono investiti altri 60mila euro (il progetto vale quasi 1,3 milioni di euro). Il Consiglio ha approvato la ratifica con 20 sì (Pd, M5s, EV- Possibile, Lista Massari); 9 contrari (FI, Fd’I, Lista Tarquini, Lega) e 2 astenuti (C.Civica). Un’ampia parte del Consiglio è stata dedicata a mozioni presentate dal consigliere Paglialonga che riguardavano il sostegno alla figura del Care Giver (respinta) e l’installazione di giochi inclusivi nei parchi (approvata all’unanimità); e all’istituzione della figura del Disability Manager (presentata da C. Civica, respinta), con l’assessore Rabitti che ha spiegato come di fatto sia già nella figura del direttore del Comune. Inoltre, ieri l’ingresso ufficiale in Municipio del nuovo segretario generale Donato Salvatore Marengo. Classe 1973 e originario di Canicattì (Agrigento), raccoglie il testimone da Stefano Gandellini, che si era insediato a fine gennaio del 2020.

Francesca Chilloni