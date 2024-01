Tecnosuperiore pronta ad ospitare le aziende fornitrici

Non può essere sottovalutata la crisi che investe la Tecnosuperiore, l’ex Tecnogas di Gualtieri. Ma i vertici dell’azienda, pur di fronte a situazioni che appaiono allarmanti con l’imminente scadenza di ogni forma di ammortizzatore sociale per i 190 lavoratori, cercano di rassicurare sul futuro.

"L’azienda è in crisi. Purtroppo non è una novità visto che la situazione va avanti dalla crisi finanziaria iniziata nel 2008. Sicuramente – dicono dalla direzione aziendale – il fatto che dopo il concordato del 2019 si sono susseguiti una pandemia, una crisi energetica e due guerre (in mercati rilevanti per l’azienda) non ha certo aiutato. Nel tempo sono stati proposti progetti troppo difficili, complessi ed onerosi per un’azienda che ha alle sue spalle oltre dieci anni di gap temporale con quelli che erano i suoi competitor di allora".

Ma sembra essere giunto il momento di cambiare strategie: "L’azienda ha una resilienza che – dicono dai vertici di Tecnosuperiore – crediamo possa permettere di superare questa crisi apparentemente eterna, la cui conclusione non deve essere la chiusura ma la trasformazione. Tecnosuperiore deve diventare una boutique di riferimento della cucina italiana, piccola produzione ma con una cura per la qualità estetica e design che solo il Made in Italy può garantire per entrare fortemente in mercati dotati di grande capacità di spesa e riconoscimento del marchio e l’origine. Questa riqualificazione sarà sostenuta non solo dal socio, ma da un progetto parallelo che vuore creare un hub industriale a Gualtieri, destinando parte degli ampi spazi dello stabilimento, non impegnati da uffici e aree produttive, ad aziende dell’indotto, azzerando così i costi per il trasporto e la gestione dei materiali per la nostra fabbrica del futuro e dando la possibilità a Tecnosuperiore di ottenere dei ricavi dalla locazione degli ampi immobili. Stiamo facendo il possibile per realizzare questo progetto che permetterebbe la definitiva rinascita, seppur con una diversa veste, di questa meravigliosa azienda. Con popolazione, sindacati, istituzioni possiamo rendere il 2024 l’anno della svolta".

a.le.