"Tecnosuperiore, pronto il piano di rilancio"

Sembra poter essere rinviata la "scadenza ultima" prevista finora per gli ammortizzatori sociali per quasi duecento dipendenti della Tecnosuperiore, l’ex Tecnogas di Gualtieri, ancora nel tunnel di una crisi che non sembra risolversi come si sperava. Come anticipato nei giorni scorsi dal Carlino, emerge la forte speranza di un ulteriore anno di "cassa integrazione", anche dopo la scadenza di fine aprile, che veniva considerata come un "ultimatum", soprattutto dopo che la nuova proprietà aziendale ha presentato un piano industriale che ha avuto il via libera dai creditori.

Oggi è in programma un’assemblea convocata dai rappresentanti sindacali per fare il punto della situazione, dopo l’incontro tra sindacati (presenti pure Simone Vecchi e Marco Begnozzi, della Fiom, che da tempo seguono le vicende dell’ex Tecnogas) e dirigenti aziendali, che si è tenuto la scorsa settimana sul "terreno neutro" del municipio di Gualtieri. C’era anche una rappresentanza della proprietà aziendale, compreso il presidente Vahid Salamat, nominato a fine agosto al vertice di Tecnosuperiore. "Abbiamo trovato una situazione generale non proprio ottimale – ha dichiarato al Carlino il presidente dopo l’incontro – e stiamo lavorando con il massimo impegno per sviluppare questa azienda, con l’obiettivo dichiarato di mantenere la sede qui a Gualtieri. Non si tratta di impegni virtuali. A favore di Tecnosuperiore abbiamo avuto il via libera direttamente dalla proprietà. Puntiamo a una forte solidità dell’azienda, che paga gli effetti di anni di crisi e di soluzioni non sempre azzeccate". Il presidente ha tre concetti alla base del progetto: "Sviluppo, rilancio e concretezza". E aggiunge: "Crediamo di avere pronto, ormai in fase di esecuzione, un piano industriale serio e concreto, che speriamo possa dare i risultati sperati. Non si punta solo a un rilancio economico, ma anche alla valorizzazione della forza lavoro, del personale che lavora in Tecnosuperiore. Lo definisco Capitale Umano. Anche grazie a queste persone puntiamo a uscire dalla crisi. Già nei prossimi incontri ci auguriamo di poter fornire notizie finalmente positive e confortanti". Nelle ultime settimane la preoccupazione è cresciuta di fronte ai mancati regolari pagamenti degli stipendi.

Come confermato da alcuni lavoratori in attesa dell’incontro sindacati-azienda dei giorni scorsi, non risultano versate le mensilità di ottobre e novembre, mentre è iniziato il pagamento delle somme dovute dai primi di dicembre, oltre a parte della tredicesima. Hanno preoccupato i ritardi nel versamento delle somme della cassa integrazione, solitamente anticipate dall’azienda direttamente ai lavoratori.

Antonio Lecci