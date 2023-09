Tecnove compie trent’anni: "Portiamo l’Emilia nel mondo"

Tecnove, azienda di Novellara specializzata nella carpenteria metallica su disegno del cliente, con una quota di export pari al 98%, lascia un segno nella storia della imprenditoria reggiana, compiendo e festeggiando i suoi primi trent’anni.

Un traguardo suggellato da una festa che si è tenuta presso ‘Ruote da sogno’ a Reggio. Un vero e proprio evento show (con tanto di monologo del noto comico Paolo Cevoli) al cui centro vi era proprio rendere partecipi dipendenti, fornitori, clienti, del raggiungimento di un importante primato. Trenta sono tecnicamente gli anni di una impresa matura, che ha passato e superato tutte le maggiori difficoltà. Ormai radicata nel territorio in cui opera, e riconosciuta, con il suo core business, sul mercato.

Alberto Lombardini, presidente di Tecnove, si è espresso con parole chiare e semplici: "Ringrazio chi ci ha aiutato ad arrivare sin qui, e guardo al futuro, con grande fiducia, il meglio deve ancora venire. Voglio che stasera sia un momento di condivisione e gioia per tutti". Con un fatturato di 30 milioni, 160 dipendenti e commesse da tutto il mondo, Tecnove si è specializzata nel tempo con il taglio laser, piegatura, presse, saldatura manuale e robotizzata, centri di lavoro, attrezzeria, tutto realizzato con tecnologie e le lavorazioni all’avanguardia e accurate. Ampliamento dei mercati e continua crescita in qualità e specializzazione sono gli obiettivi con cui Tecnove guarda al futuro, per continuare ad aggiungere storia al suo percorso.

Hanno partecipato alla serata anche la sindaca di Novellara, Elena Carletti, Fabio Storchi, presidente del gruppo emiliano-romagnolo dei Cavalieri del Lavoro e Roberta Anceschi, presidente di Unindustria (nella foto con Alberto Lombardini e i due soci Gianni Ghisi e Giorgio). "Trent’anni sono un bel traguardo e sono lieta di consegnare la nostra statua celebrativa, denominata Homo Faber – realizzata dal noto scultore reggiano Graziano Pompili, al presidente Lombardini. Questo è il simbolo del sapere fare, che si sposa perfettamente con la vostra realtà. È qui rappresentato infatti l’uomo industrioso che mostra ciò che sa e può fare’". Il plauso di Storchi: "È con aziende come questa che la nostra terra emiliana acquisisce ancora più valore, Tecnove è una eccellenza a Novellara che fa conoscere l’Emilia nel mondo".