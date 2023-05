Tecnove, rinnovato il contratto Uso limitato di lavoro a termine

Rinnovato il contratto alla Tecnove di Novellara, azienda specializzata nella lavorazione delle lamiere per conto terzi, che conta 160 dipendenti e registra 30 milioni di fatturato, con il 98 % di quota export, con sbocchi soprattutto nei mercati di Europa e Nord America. Il contratto è stato sottoscritto con Fiom Cgil ed Rsu aziendale dopo una trattativa iniziata a febbraio. Prevede per il prossimo quadriennio la conferma del premio di risultato annuo e un importante aumento del salario strutturale.

Per la prima volta, inoltre, sono state previste limitazioni all’uso dei contratti a termine e dello staff leasing, in funzione di una più rapida transizione verso i rapporti di lavoro a tempo indeterminato.

Il presidente Alberto Lombardini si dice soddisfatto dell’esito della trattativa, insieme a Stefano Salati, componente del consiglio di amministrazione.

Ritengono infatti di aver condiviso un contratto oneroso per l’azienda, "ma si è considerato il giusto riconoscimento per gli sforzi compiuti dai collaboratori in anni che sono stati sicuramente difficili".

"I traguardi raggiunti dall’azienda nei trenta anni di storia – aggiunge il presidente Lombardini – sono frutto di questa stretta collaborazione tra noi soci e tutte le maestranze. E questo ci ha consentito di metterci in evidenza come partner prezioso e strategico per diverse importanti multinazionali che operano a livello mondiale nel settore delle macchine agricole, movimento terra e industriali".

