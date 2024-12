TEDx 2024 a Reggio Emilia: il coraggio dell'espressione personale al teatro Ariosto

Si intitola ’Coraggio’ il tema dell’edizione 2024 di TEDx che si tiene stasera alle 20 al teatro Ariosto a Reggio Emilia (evento già sold out).

"In un’epoca, quell’attuale, in cui l’espressione personale può essere tanto dirompente quanto pericolosa, vogliamo soffermarci su cosa significa essere coraggiosi nel condividere apertamente le proprie idee. Come possiamo, come singoli e come comunità, incoraggiare e supportare chi sceglie di parlare ed esporsi? Qual è il prezzo del silenzio, e quali sono invece i benefici dell’espressione autentica e onesta?", queste le domande alle quali cercheranno di risponderanno attraverso talk i diversi ospiti.

Sul palco saliranno Pino Trimboli (chef e imprenditore), Abdelfetah Mohamed (scrittore e attivista), Tiziana Colluto (giornalista), Silvia Redigolo (responsabile raccolta fondi associazione Pangea), Marco Carnevale (partner creativo dell’agenzia indipendente Yes I Am), Giorgina Lo Nardo (studentessa e performer ‘lis’ - la lingua dei segni), Michela Mercanile (infermiera e specializzata in cure complementari), Gianvito Martino (medico, ricercatore e direttore scientifico dell’ospedale San Raffaele di Milano) e il collettivo Cult nato dalla sinergia tra coop sociale Giro del Cielo e un gruppo di artisti.

Prima dell’evento, dalle 14,30 alle 16, ci sarà l’ecosfida al parco del Popolo: col supporto di Legambiente e EduIren, una serie di attività pratiche per la cura degli spazi verdi.