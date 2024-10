Tegge Festival: gli ultimi appuntamenti

Tra cultura, arte, musica e gioco il Tegge Festival arriva oggi all’ultimo giorno con un programma particolarmente ricco: sarà la giornata dedicata all’alimentazione sostenibile. Inizio alle ore 9.30 con la conferenza "Fare il pane: dal chicco alla tavola", con Luciano Giansoldati dell’Azienda Agricola Demetra e Serena Gualtieri di Grani e Mani in dialogo con Paola Cerri, medico cardiologo. Ci sarà anche una dimostrazione di macinazione, dell’utilizzo del lievito madre e con assaggi di pane. Alle ore 11 la conferenza "Cinque abitudini alimentari per migliorare la tua vita", con Francesca Braglia dell’Associazione DiSanaPianta, alle 12.45 l’apertura del ristorante, menù di prodotti della Comunità Slow Food dell’Appennino. Alle 15.45 intrattenimento artistico circense con "Spaventati Panettieri", ore 17 testimonianze sul "Ritorno alla terra". Alle 19.30 apertura del ristorante e apericena con prodotti della Comunità Slow Food (per tutti).

Il Tegge Festival vedrà anche due eventi off sull’agricoltura sostenibile nelle prossime settimane: martedì 22 ottobre alle 9.30: una conferenza/esperienza "Allevamento in montagna"; martedì 12 novembre alle ore 9.30 conferenza/esperienza "Dalla stalla al campo".

s.b.