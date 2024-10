Tegge Festival, un successo. In arrivo altri appuntamenti

Dopo il grande successo dei giorni scorsi, il Tegge Festival si prepara ad altri appuntamenti, che vedranno un momento importante, sempre a Felina, martedì 22 ottobre. Il Tegge Festival sta vivendo la sua seconda edizione, ha visto un’ottima partecipazione nei diversi momenti proposti su temi di grande rilievo della contemporaneità, quali innovazione, economia circolare e sostenibilità anche attraverso incursioni culturali, musicali, rivolte ai giovani per avere il loro punto di vista. Nelle tre giornate centrali hanno partecipato quasi 800 persone. Spiega Ramona Malvolti, Presidente della Cooperativa Parco Tegge: "Il Tegge Festival comincia a diventare un punto di riferimento per trattare temi che riguardano il nostro presente e il prossimo futuro. È bello che ciò avvenga in un luogo come il Parco Tegge che vuole sempre di più aprirsi ai cittadini, ai giovani e alle sfide che abbiamo di fronte. Voglio ringraziare le realtà che ci sostengono tra le quali Elt Fluid, Vercos Frigo, Progeo mangimi, Pavisystem, NuovAppennino". Arrivano gli eventi Off. Martedì 22 alle 9.30 conferenza-esperienza su "Allevamento in montagna, quale sostenibilità?" alla ricerca di una compatibilità tra valore ambientale, sociale ed economico. Interverranno Stefano Guazzetti, responsabile dell’area territoriale veterinaria di Castelnovo, sul tema "La sostenibilità dell’allevamento bovino in montagna fra prospettive e criticità"; Chiara Grisanti del Servizio veterinario di Castelnovo, su "Classyfarm e DDD"; Paolo Albertini e Pierandrea Righetti, medici veterinari liberi professionisti, "Approccio terapeutico pratico C nell’allevamento bovino"; Matteo Bertignon, medico veterinario di Progeo, su "Gestire la nutrizione e la gestione della stalla per il benessere e la produzione delle bovine nel Parmigiano Reggiano". Alle 12.30 conclusione con pranzo a buffet. Altra giornata il 12 novembre.

s. b.