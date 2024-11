Tekne, i sindacati:: "Stipendi in ritardo"

Coinvolge anche la realtà reggiana la vicenda della Tekne, azienda abruzzese con un magazzino a Guastalla, che si occupa di allestimento di veicoli industriali, speciali e militari.

"La forte crescita dell’azienda – dicono i sindacati – non è stata sostenuta da organizzazione e adeguate risorse finanziarie. Ci sono ritardi nel pagamento degli stipendi. L’azienda oltre ad avere difficoltà nel pagare i lavoratori non è riuscita ad onorare parte degli impegni coi fornitori. Negli ultimi incontri sono emerse voci di trattative avviate con un gruppo italiano quotato in borsa.