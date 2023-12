Tela, carta e psichedelia. In mostra il genio di Horfee

La mostra scelta da Spazio C21 come dono di Natale per i visitatori si intitola ‘My Rug, Your Arms’, nuovo progetto di Antwan Horfee (Parigi 1983), artista tra i più promettenti della sua generazione, e si inaugurerà nelle stanze di Palazzo Brami (via Emilia San Pietro 21) oggi pomeriggio, per proseguire fino all’11 febbraio 2024. Una mostra di tele e carte – accompagnata da una fanzine in tiratura limitata – realizzata durante la residenza artistica a Reggio nell’estate scorsa, secondo la consuetudine di Spazio C21. Diplomato all’Academie des Beaux Arts di Parigi, Horfee ha sviluppato un linguaggio visivo vibrante e identitario e nel suo corpus di opere si trovano elementi figurativi e surreali combinati ad astrazione gestuale. Da protagonista del suo tempo, Horfee ha sperimentato una varietà di media, tecniche e strumenti, si è cimentato con carta e tela, scultura e animazione. Membro carismatico della storica crew PAL (Peace and Love, Parigi), si è affermato all’inizio del millennio come uno dei writer più influenti sulla scena internazionale, ma ha saputo – come pochi altri – traslare la ricerca in strada in una poliedrica produzione di studio. Nelle sue opere dominano la divisione dei piani, la luce e un segno inconfondibile: una tavolozza di colori che rispecchia un tempo dominato dalle immagini digitali; e mondi immaginari che interpretano l’epoca di diversità, di rumore e di incertezza in cui viviamo.

"I dipinti che Antwan Horfee presenta in questa mostra – scrive Antonio Grulli – hanno un immediato effetto psichedelico. Ma dove vedo il centro gravitazionale dell’arte di Antwan è nel suo disegno. La linea è la spina dorsale di tutti i suoi lavori". Orario al pubblico mar-sab 10-13 e 15-19.