Telecamere contro spaccio e vandalismi

Più sicurezza per il centro storico di Correggio. Nei giorni scorsi i tecnici hanno installato nuove telecamere nella zona del teatro Asioli e pure verso le strade vicine, tra qui e via Casati, che già nei mesi scorsi era stata interessata dall’avvio del sistema di "controllo di vicinato", con tanto di affissione degli appositi cartelli in alcuni punti della strada. Era stato l’avvio di un progetto, sembra aver in qualche modo migliorato la situazione generale, almeno in via Casati e nelle zone limitrofe, dove in passato erano state segnalate a più riprese situazioni di degrado, oltre che azioni legate al fenomeno di furti, truffe, vandalismi, spaccio e consumo di droga. Da tempo i residenti segnalavano una sempre più elevata frequentazione da parte di persone dedite allo spaccio o al consumo di sostanze stupefacenti. Era necessario un cambio di rotta, con una videosorveglianza e un sistema di controllo più adeguato, che potesse coinvolgere direttamente anche i cittadini. Ora, con il "controllo di vicinato", unito alla recentissima installazione delle telecamere, si spera che la situazione possa effettivamente migliorare, a favore della sicurezza pubblica e della tranquillità di residenti e frequentatori di quella parte di centro storico correggese. "Ci siamo trovati di fronte a furti, danneggiamenti, vandalismi e degrado, ma ora ci auguriamo che possano essere contrastati a dovere", confida uno dei residenti che ha aderito al "controllo di vicinato".

Antonio Lecci