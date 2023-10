Telecamere contro vandali e bulli: "Più sicurezza al parco Mendes"

Nuove telecamere per contrastare il fenomeno dei vandalismi, dello spaccio dei droga e pure del bullismo di alcuni giovani nei confronti di bambini. E non solo. Al parco pubblico Chico Mendes di Reggiolo, un polmone verde del paese attrezzato anche per i giochi dei bambini e per eventi ricreativi e culturali, nei giorni scorsi sono state installate oltre trenta telecamere. Occhi elettronici che si aggiungono a quelli già predisposti nella vasta area verde.

"Sono impianti – conferma il sindaco Roberto Angeli – che serviranno ad aumentare la sicurezza a tutti gli accessi del parco ed ostacolare i tentativi di vandalismo che ci sono stati in questi anni".

I vandalismi e relativi danneggiamenti non sono mancati neppure negli ultimi tempi, colpendo panchine, piante, siepi, gli stessi giochi riservati ai bambini e troppo spesso usati in modo arbitrario da ragazzi più grandi. Le nuove telecamere serviranno anche a scoraggiare l’accesso al parco di spacciatori e consumatori di droga. Inevitabili le proteste di numerosi cittadini, anche per atteggiamenti da bulli di alcuni adolescenti (e pure qualche neo maggiorenne) soprattutto nei confronti di bambini in età scolare, con qualche episodio negativo anche contro adulti, in particolare pensionati, presi di mira da offese e ingiurie. Con la nuova rete di telecamere di controllo, gran parte dell’area del parco ora viene monitorata e controllata in modo costante, potendo così risalire agli autori di reati o comportamenti irregolari commessi in quella zona. Gli occhi elettronici serviranno inoltre a scoraggiare l’accesso di giovani con scooter e motociclette, in un’area di valenza ambientale riservata a ciclisti e pedoni.

Antonio Lecci