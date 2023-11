Telecamere e controllo di vicinato: "Così la situazione è migliorata"

Telecamere e controllo di vicinato in alcune zone del centro storico per fronteggiare episodi di illegalità in genere, in particolare furti, truffe, vandalismi, spaccio e consumo di droga. In via Casati, a Correggio, grazie a un gruppo di residenti, si è riusciti insieme al Comune ad avviare il "controllo di vicinato", con tanto di affissione degli appositi cartelli in alcuni punti della strada. E l’avvio di questo progetto sembra aver in qualche modo migliorato la situazione generale, almeno in via Casati. "Da tempo la situazione era in peggioramento – spiega un cittadino che abita nel quartiere, collocato nel cuore del centro storico correggese – anche a causa della sempre più elevata frequentazione da parte di persone dedite allo spaccio o al consumo di sostanze stupefacenti. Era necessario un cambio di rotta, con una videosorveglianza e un sistema di controllo più adeguato, che potesse coinvolgere direttamente anche i cittadini. Crediamo che in queste settimane, con il sistema di controllo di vicinato, si siano raggiunti alcuni importanti risultati, che fanno ben sperare per il futuro. Ci siamo trovati di fronte a furti, danneggiamenti, vandalismi, situazioni di degrado che ora cercheremo di debellare". Il progetto dimostra come la collaborazione dei cittadini possa diventare un valore aggiunto alla situazione generale di sicurezza, pur se è effettivamente necessario un maggior impegno delle istituzioni per quanto riguarda il controllo.

Antonio Lecci