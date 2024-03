Telecamere anti-spaccio, Mirabello videosorvegliato: "Individuati 15 luoghi chiave"

Reggio Emilia, 6 marzo 2024 – L’emergenza che si respira in zona stazione è fatto acclarato, come testimoniano i continui episodi di vandalismo, risse e aggression, varie forme di degrado all’abitato e alle strade, oltre al senso di abbandono percepito - "dopo le 20 è terra di nessuno", l’allarme di una testimone - che si stanno verificando a poca distanza di giorni. A breve il quartiere limitrofo Mirabello sarà dotato di un sistema diffuso di videosorveglianza. Un intervento richiesto dall’associazione Reggio Civitas al Comandante della polizia locale Stefano Poma in prima istanza nel 2021, e quindi nel 2023, a cui è seguito un sopralluogo con i tecnici comunali nel quale Reggio Civitas ha elencato le aree pubbliche che beneficerebbero di telecamere, per favorire ordine pubblico e sicurezza dei cittadini.

"Svolgerebbero infatti un’azione di prevenzione, efficace però solo se abbinata a una magistratura in grado di fungere da deterrente, e di indagine", osserva Valentina Iannuccelli, di Reggio Civitas. Sono quindici le aree individuate, che saranno coperte da un numero idoneo di telecamere, oltre al parcheggio Polveriera, già considerato e approvato dal consiglio comunale nel 2020. Il cospicuo intervento del Comune ha ricevuto un contributo finanziario di 10.000 euro da parte di Reggio Civitas, grazie agli importi ricevuti con il 5 per mille, accantonati in diversi anni per tale scopo.

Continua Iannuccelli: "Le iniziative di Reggio Civitas, attiva da sedici anni a vantaggio della sicurezza urbana, hanno sempre cercato di arginare la diffusione dell’illegalità nel quartiere, dovuta soprattutto a spaccio e consumo di droghe, collaborando con le forze dell’ordine e tenendo alta l’attenzione grazie a una fitta rete di comunicazione tra soci e residenti. Dalle vedette con tanto di fotografie a spacciatori e consumatori, poi pubblicate, ad appariscenti cartelli nei punti di spaccio, a chiamate costanti per interventi delle forze dell’ordine per segnalare la presenza di persone sospette, e a diversi esposti. Sono gli stessi strumenti utilizzati in passato per contrastare la prostituzione in strada, ora scomparsa, lungo via Emilia all’Ospizio".

C’è poi un secondo punto, auspicato dall’associazione sociale, ed è il presidio dell’esercito in stazione. "La collaborazione dell’esercito nella stazione storica, quotidianamente tenuta sotto assedio da spacciatori, tossicodipendenti e preda di risse violente, darebbe sollievo non solo ai residenti ma a tutti i cittadini – ribadisce Iannuccelli – Un elemento fondamentale nell’Operazione Strade Sicure, che andrebbe ad aggiungersi alle telecamere. E’ un presidio di sostegno alla pubblica sicurezza nel contrasto alla criminalità già attuata in tante città anche a noi vicine. Non si tratta certo di una misura adottata per motivi di terrorismo, come curiosamente asserito dal sindaco in consiglio comunale, creando falsi allarmismi. I militari avrebbero anche possibilità di movimento e renderebbero efficace quella vigilanza flessibile, snella e dinamica da parte delle forze dell’ordine".