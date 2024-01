Telefonata del falso maresciallo: tentata truffa sventata

Ennesimo tentativo di truffa col sistema della telefonata del falso maresciallo che annuncia un falso incidente che sarebbe accaduto a un familiare della potenziale vittima del raggiro. L’altro pomeriggio la chiamata è arrivata a una pensionata di 88 anni. L’incidente doveva essere accaduto al figlio.

"Ma essendo lei aggiornata su questo tipo di reati – ha segnalato proprio il figlio, per nulla interessato da incidenti – lei non è caduta nel tranello, ha risposto per le rime e poi ha chiuso la comunicazione. Ma è importante che gli anziani sappiano di queste situazioni, per poter prevenire ogni sgradita sorpresa. Vanno tutelati da possibili shock, o anche peggio…".