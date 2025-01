"Telefoni fuori uso da tre mesi: una vergogna"

di Settimo Baisi

"Incubo Tim: dal 16 ottobre dell’anno scorso i miei genitori, ultra ottantenni, e l’azienda agricola sono senza telefono fisso – afferma Mauro Bigi, per 10 anni sindaco di Vezzano sul Crostolo (2009-2019) – così pure altri utenti, pochi, della borgata di Banzola, in comune di Casina. Prima hanno detto che lo avrebbero riparato il 20 novembre, dopo oltre un mese. Poi mi hanno comunicato, dopo naturalmente decine e decine di telefonate, che la nuova data sarebbe stata il 16 dicembre. A questo punto doveva essere il regalo di Natale e invece niente, il ripristino è slittato al 15 gennaio, ad oggi non è successo nulla. È una vergogna".

Bigi ha anche chiesto il trasferimento delle chiamate, risposta: "Non possiamo farlo perché la richiesta la deve fare dal telefono fisso". "Non posso credere che tecnicamente non si possa fare – aggiunge – più semplicemente a loro non importa nulla. Chiaro, la linea non solo non ha alcuna priorità rispetto a paesi o città con più abitanti. Ma soprattutto non riveste alcun interesse economico per la società telefonica, che mai riuscirà a recuperare la spesa, visto i pochi utenti dei paesi".

"Questi sono i vantaggi della privatizzazione del servizio pubblico – incalza –. Si privatizzano gli utili, grazie alle tariffe che si aumentano a loro piacimento e grazie alla mancata manutenzione ordinaria e straordinaria della rete, mentre si socializza il disservizio come nel nostro caso".

I pochi abitanti di Banzola di Casina sono oltre tre mesi senza la linea telefonica fissa, una situazione inaccettabile, considerato che in queste piccole borgate solitamente vivono persona anziane che non hanno dimestichezza con il cellulare e il telefono fisso, in alcuni casi, ha anche la funzione salvavita. Colpite da questo di servizio anche le aziende agricole come l’Allevamento Chianina di Canossa Biologico della famiglia Bigi che dopo mesi di attesa per il ripristino del telefono, ha deciso di denunciare questo grave disservizio.

Il disservizio ha colpito solo cinque o sei utenze nella borgata, prevalentemente chi non ha la fibra ottica. Per l’azienda agricola, che vende carne direttamente al pubblico su prenotazione telefonica, le difficoltà sono evidenti. "Oltre all’ovvio disagio per le chiamate perse – conclude Bigi – spesso per pagare i clienti ci chiedono il Pos collegato al telefono fisso. Quando ci sono io, riesco a farlo funzionare tramite il cellulare, ma i miei genitori ultraottantenni non ce la fanno. Sono anziani e per loro è stato un vero delirio, soprattutto durante le feste natalizie. Alcuni clienti, non riuscendo a contattarci, pensavano fossimo addirittura spariti".