Telefoni muti a Civago, Costa interroga la giunta regionale

In merito al mancato funzionamento delle linee telefoniche nei paesi dell’alto comune di Villa Minozzo, segnalato da una cittadina di Civago e di cui abbiamo dato notizia sul Carlino di ieri, interviene tempestivamente il consigliere regionale dem Andrea Costa, che ha sottoscritto un’interrogazione alla giunta. "Considerato che per supportare ed incentivare l’afflusso turistico è necessario un buon funzionamento dei servizi pubblici a disposizione non solo dei visitatori ma anche dei residenti", e e che "per questo motivo già negli scorsi anni la frazione era stata dotata di una rete Wi-Fi pubblica e gratuita disponibile nella piazza del paese", Costa fa notare che "la cittadinanza lamenta una mancata connessione a internet della rete Wi-Fi precedentemente funzionante installata nella piazza del paese, utilizzata maggiormente dai turisti in visita e ritenuta un servizio utile alla comunità tutta. Si riscontrano giornate intere a cadenza mensile dove la copertura cellulare Gsm è assente e in generale scarsa o assente per tutti gli operatori di telefonia mobile ad eccezione di uno solo (Vodafone ha, infatti, ottenuto l’esclusiva per la copertura della zona. In caso di guasti questo comporta il totale isolamento degli abitanti del luogo), creando così un grave problema di sicurezza pubblica e di collegamento telefonico con i soccorsi". Cpsta chiede se la giunta "sia al corrente del disservizio e se intenda intervenire per migliorare la situazione".

s.b.