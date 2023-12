Telefoni muti, rabbia a Civago

I disagi per il mancato funzionamento delle linee telefoniche non finiscono mai a Civago (foto), occorrono interventi concreti. I gestori dell’Amorotto Risto Bar, giorno di Santo Stefano, avevano aperto l’esercizio ma erano in difficoltà per l’assenza di linea: "Siamo arrabbiati ma anche scoraggiati. Questa situazione sta diventando demoralizzante ed è ormai diventata una prassi, una calamità per Civago. Periodicamente, per almeno 4, 5 giorni al mese, accade questo tipo di disservizio. Non più solo legato alla linea wi-fi, ma anche a quella telefonica vera e propria. L’aspetto più incredibile è legato alla sicurezza". Del problema si erano occupati, con una sollecitazione congiunta alla Regione Emilia-Romagna, i consiglieri regionali Costa (Pd), Delmonte e Catellani (Lega).

Sembra strano, e non trovano giustificazione gli abitanti di Civago, che puntualmente ogni mese i telefoni siano muti per una settimana. Non funzionano neppure i numeri dell’emergenza 118 e 112 e questo rende insicuro il territorio. Anche di recente, durante un intervento di soccorso, le squadre dei soccorritori si sono trovate in difficoltà per l’impossibilità di contatti.

s.b.